بدء الضخ التجريبي للقسم الأول من مشروع /7400/ هكتار لري سهول حلب الجنوبية

أطلق وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد، و محافظ حلب حسين دياب اليوم الضخ التجريبي للقسم الأول من مشروع /7400/ هكتار ، والذي يروي 3000 هكتار من الأراضي الزراعية في ريف حلب الجنوبي ، تمهيداً لوضعه في الخدمة بشكل نهائي خلال الأيام القادمة.

وأوضح الدكتور “رعد” أن المياه ستروي / 1400/ هكتار من الأراضي الزراعية المستهدفة خلال 48 ساعة، على أن تصل كميات المياه المتبقية إلى باقي المساحة والبالغة /1600/ هكتار خلال اسبوعين تقريبا ، باعتبار أن المشروع يعد من منظومات الري الحديثة الموفرة للمياه ، مبيناً أنه تم البدء بهذا المشروع عام 2004 وانتهى عام 2010 ، وتوقف خلال السنوات الماضية نتيجه الحرب الإرهابية الظالمة التي تعرضت لها سورية، لافتاً أنه منذ بدء التحرير في شباط 2020 تم البدء في إعادة التأهيل مع شركه تنفيذ الانشاءات العسكريه من خلال عقد بقيمة/1.2/ مليار ليرة سورية ، حيث سيتم استكمال المشروع لإعادة تاهيل/4400/ هكتار المتبقية خلال العام القادم.