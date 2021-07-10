جامعة حماة أنهت استعدادتها لإجراء إمتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي

حماة- حسان المحمد

في إطار استعدادات جامعة حماة لإجراء الامتحانات الفصلية في كلياتها ومعاهدها وللوقوف عند الإجراءات المتخذة في سبيل إنجاح العملية الإمتحانية. عقد مجلس جامعة حماة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد زياد سلطان رئيس الجامعة وحضور كامل أعضاء المجلس.

حيث أكد رئيس الجامعة على أهمية الامتحان كونه يشكل محطة مفصلية في الحياة الجامعية للطالب ومحك أساسي يتقدم من خلاله خطوة للأمام نحو الوصول الى أمله المنشود بالتخرج من الجامعة والولوج الى سوق العمل .

وبناء على ما سبق فان الجامعة حريصة على مساعدة الطالب للوصول إلى هدفه من خلال اتخاذ كامل الاجراءات التي تكفل نجاح العملية الإمتحانية.

أما فيما يتعلق بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة حماة فقد أكد الدكتور سلطان على ضرورة أن يقوم عمداء الكليات ومدراء المعاهد بعقد اجتماع موسع لجميع العاملين والمكلفين بالمراقبة الإمتحانية وأن يتم توضيح أي غموض يكتنف الإجراءات الإمتحانية المتخذة وضرورة أن يؤكد عميد الكلية على المكلفين من خارج الملاك الالتزام بالمراقبات الإمتحانية وعلى طلاب الدراسات العليا الالتزام بالمراقبات الإمتحانية لأنه قرار ملزم من مجلس التعليم العالي والتخلف عنه يستوجب العقوبة.

الدكتور سلطان أشار الى ضرورة موافاة رئاسة الجامعة بتقرير مفصل عن سير العملية الإمتحانية يومياً يتضمن أسماء المراقبين المتغيبين وأسباب تغيبهم وبالمخالفات الإمتحانية وذلك قبل نهاية الدوام الرسمي مع التأكيد على ضرورة كتابة ضبط الغش والشغب داخل القاعة الإمتحانية واستكمال كامل الاجراءات في الكلية وفق النموذج المعتمد قبل ارسالها الى رئاسة الجامعة.

وشدد سلطان على أن تكون الأسئلة الأمتحانية منسقة ومقروءة بشكل جيد وشاملة لكامل المنهاج وأن يتم وضعها في ظرف مختوم وتسليمها إلى عميد الكلية أو مدير المعهد أو شعبة الامتحانات مع سلم التصحيح المظلل والموقع أصولاً وعلى مسؤولية أستاذ المقرر.