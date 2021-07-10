في مدينة إزرع بريف درعا.. سرق مصاغ وأونصات ذهبية لجدته

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي

تمكن عناصر الأمن الجنائي في محافظة درعا وخلال وقت قياسي لايتجاوز بضعة أيام بإلقاء القبض على المدعو ع. ش الذي قام بالاتفاق مع المدعو أ. خ وبتحريض منه على سرقة مصاغ ذهبي لجدته المدعوه ه.ش وذلك في مدينة إزرع بريف درعا.

وأكد مصدر في فرع الأمن الجنائي بمحافظة درعا أنه بعد الادعاء الذي تقدمت به مواطنة في مدينة إزرع بريف درعا حول سرقة مصاغ ذهبي من خزنتها تم على الفور بدء التحقيقات والتنسيق مع مركز الأمن الجنائي في مدينة إزرع ومتابعة حيثيات القضية ومعطياتها ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بأحد أقارب المدعية وهو حفيدها المدعو ع. ش.

ومن خلال التحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المصاغ الذهبي بواسطة سرقة نسخة من مفتاح الخزنة العائدة لجدته وذلك بتحريض من المدعو أ. خ وبالاتفاق معه وتقدر كميات الذهب المسروقة بحوالي 225 غرام من عيار 24 و 21 قيراط.

ومن خلال متابعة التحقيقات مع الموقوفين تبين أنهم قاموا بتصريف المصاغ الذهبي عن طريق عدة أشخاص بعضهم ضمن مدينة إزرع وبعضهم في مدينة داعل وصرف ثمنها على الملذات الشخصية وشراء الدراجات النارية والأجهزة الخلوية الحديثة.

وأضاف المصدر أنه تم متابعة التحقيقات وتوقيف من قاموا بشراء المصاغ المسروق حيث تبين ان بعض المسروقات تم تصريفها لدى أحد الصاغة في العاصمة دمشق.

تم توقيف جميع المتورطين من سارقين ومصرفين للمصاغ الذهبي واعترفوا بما نسب إليهم كما تمت استعادة القسم الأكبر من المسروقات والبالغ 166 غرام من الذهب وتم تنظيم الضبط اللازم لتحويل المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.