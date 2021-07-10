مع عودة الخدمات إليها أهالي بلدة الزارة بريف حماة تعود إلى منازلهم

البعث ميديا – حماة – حسان المحمد

في إطار الإجراءات الحكومية لاعادة المهجربن إلى بلداتهم وبعد غياب دام عدة سنوات عاد اهالي قرية الزارة إلى بيوتهم بعد أن حررها ابطال الجيش العربي السوري وبعودة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغيرها

حيث قامت المحافظة والجهات الخدمية بتذليل كافة المعوقات وتجهيز الخدمات الأساسية في القرية.

وأكد محافظ المهندس محمد طارق كريشاتي تنفيذ توجيهات سيد الوطن الرئيس بشار الأسد بتسهيل عودة المهجرين وتقديم ما يلزم من خدمات لعودتهم و تحقيق العودة الفعلية مشددا على أن الهدف الأسمى للعمل هو المواطن أينما وجد وفق الإمكانيات المتاحة

وأشار المحافظ إلى أن الجهات الخدمية في المحافظة عملت وتعمل على مدار الساعة لتذليل العقبات و تأمين الخدمات في القرية بالتعاون مع المنظمات والجمعيات والمجتمع المحلي في المنطقة، حيث تم إعادة تأهيل شبكة المياه والكهرباء وعدد من المنازل في القرية ، و تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للأهالي العائدين.

فيما عبر الاهالي عن ارتياحهم لعودتهم بعد أن تم تحرير بلدتهم، ودخلوها وهم يرفعون الأعلام الوطنية وصور السيد الرئيس بشار الأسد واصواتهم تصدح بالهتافات الوطنية للجيش العربي السوري وللقائد الرمز الدكتور بشار الأسد.