الأرجنتين تحصد لقب كوبا أمريكا.. وميسي يهيمن على الألقاب

توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد فوزه على مستضيف البطولة منتخب البرازيل، بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما فجر اليوم الأحد.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل في هذا الفوز لجناحه أنخيل دي ماريا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 22، بعد كرة طويلة أخطأ مدافع البرازيل، لودي، في التعامل معها، لتصل إلى دي ماريا، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرفع الكرة بكل براعة من فوق الحارس المتقدم لتتهادى إلى الشباك.

وحصدت الأرجنتين بذلك لقبها الـ15، والأول لها منذ العام 1993.

كما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقبه الدولي الأول مع منتخب بلاده.