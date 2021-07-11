التدقيق في تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز و اعتماد التبريد لضمان الجودة

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

بلغ عدد المسجّلين على المنصّات الالكترونية لتوطين منفذ بيع للخبز في محافظة اللاذقية ٢٤٩ ألف أسرة بحسب إحصائية وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك وفق ما جرى عرضه في اجتماع عمل لبحث الإجراءات المتخذة حالياً لتوطين الحصول على الخبز و ذلك بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم و معاون وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك رفعت سليمان.

حيث تستمر عملية اختيار المعتمدين وتوطين الحصول على الخبز المدعوم عبر اختيار وتحديد منافذ بيع الخبز في محافظة اللاذقية بالتزامن مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتأكد من تغطية المعتمدين ومنافذ البيع كافة الأحياء والقرى في المحافظة.

و قد اقرّ الاجتماع ترأسه محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم تأجيل اطلاق عملية التوطين الى 25 من الشهر الجاري بعد عطلة عيد الأضحى المبارك لتمكين إجراءات التدقيق في أسماء المعتمدين الواردة في التطبيق و عدد المستفيدين من كل معتمد ومعالجة أي موضوع متعلق بالآلية الجديدة قبل تطبيقها.

وحدد الاجتماع عدد المستفيدين من كل مخبز خاص وفق الطاقة الانتاجية وتحديد الكمية لكل معتمد ومخبز خاص بما لا يشكل عائق و ازدحام عند المعتمدين وزيادة أجهزة قارئ البطاقات مطلع الشهر القادم لزيادة عدد المعتمدين وتحقيق انتشار جغرافي أكبر على مستوى المحافظة.

و تمّ التأكيد أن الغاية من الالية الجديدة منع الازدحام وتأمين المادة بسهولة و أهمية اعتماد صالات المؤسسة السورية للتجارة كمعتمدي بيع وفق الحاجة وضرورة الالتزام بالإجراءات المناسبة لنقل مادة الخبز وتحديد سيارة النقل لكل معتمد وتحديد موعد محدد لكل معتمد في استلام الخبز إضافة إلى إجراءات في إطالة الخطوط في المخابز العامة لتبريد المنتج قبل وضعه في الأكياس.

كما تمّ التأكيد ضرورة مراقبة عمل المعتمدين و متابعة الجودة والوزن وتنظيم الضبوط بأي مخالفة مرتكبة إيجاد البديل و التقييم الدوري لاسيما مع بداية تطبيق الآلية الجديدة و اتخاذ الاجراء المناسبة حيالها بشكل مباشر. و تمّ التشديد على وضع معايير محددة لكل معتمد و آلية عمله بما يضمن حسن سير وتطبيق الآلية الجديدة و إيصال المادة بسهولة للمواطنين .