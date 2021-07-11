بانفجار عبوة ناسفة.. أصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل في الرقة

أفادت مصادر محلية لـ “سانا” عن أصيب ثلاثة مدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وذكرت المصادر، أن عبوة ناسفة انفجرت قرب بناء سكني في حي النهضة في مدينة الرقة ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات في محيط الانفجار.

وتشهد مناطق انتشار ميليشيا “قسد” انفلاتاً أمنياً يعكس ضعفها وعدم قدرتها على حماية المدنيين حيث انتشرت عمليات السرقة والسطو المسلح بشكل بات يهدد سلامة المجتمع.