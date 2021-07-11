محروس: المنتخب متاح لكافة اللاعبين .. واتمنى من الجميع الوقوف خلفه

البعث ميديا- عماد درويش

عقد الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً تم فيه تقديم مدرب منتخب رجال سورية بكرة القدم المدرب نزار محروس الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي خلفا للتونسي نبيل المعلول، حيث سيتولى المحروس تولي مهمة المدير الفني لمنتخب سورية الوطني للرجال الذي يستعد لخوض التصفيات الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المحروس أوضح في المؤتمر أن باب المنتخب مفتوح لجميع من يثبت جدارته ، وأنه طلب من اتحاد الكرة ضم بعض اللاعبين المغتربين حسب حاجة المراكز التي يفقتدها المنتخب..

ورد على كافة الزملاء الإعلاميين بكل وضوح وشفافية، وأنه هو الذي اختار اللاعبين المدعوين للمعسكر الأول المقرر غد الاثنين حيث تم دعوة لاعبي الدفاع لاختيار الأنسب خاصة وأنه وضح من خلال المباريات الماضية أن خط الدفاع هو أضعف خطوط المنتخب، وأشار إلى أنه هو من انتقى لاعبي المنتخب المحليين وهو أيضا من اختار الكادر التدريبي والفني والطبي، كما نوه إلى أن المرحلة المتبقية قصيرة ويجب العمل بكل طاقة من أجل تحضير المنتخب بشكل لائق للتصفيات المونديالية، كاشفا أنه طلب من اتحاد الكرة تقديم موعد الدوري المقبل، وأن الدوري السوري ضعيف نسبة لدول المنطقة وغرب آسيا بسبب أمور عدة منها عدم وجود ملاعب صالحة للتدريب وخوض المباريات.

كما قدم المحروس رؤوس أقلام حول خطته لإعداد المنتخب خلال الفترة المتبقية القادمة، التي تتضمن دعوة لاعبي المنتخب بعد عيد الأضحى المبارك لكافة اللاعبين المحليين.

من جهته رئيس اتحاد كرة القدم حاتم الغايب أكد أن اتحاد الكرة لم يوقع بعد اي عقد مع المحروس الذي قبل المهمة حبا بالمنتخب، كما رد على كافة الأسئلة المتعلقة باتحاد الكرة الذي وضع كافة الخدمات من أجل نجاح المنتخب مع المدرب محروس، كما زف في نهاية المؤتمر بشرى سارة وهي فك عقوبة عمر خريبين بناء عل رغبة المدرب وبالتالي صار بإمكانه العودة لصفوف المنتخب.