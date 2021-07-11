معسكر تخصصي لمنتخب سورية الأول بقيادة نزار محروس

وجه اتحاد كرة القدم اليوم الأحد، الدعوة إلى 28 لاعباً من بينهم 6 حراس للمرمى، للالتحاق بمعسكر تخصصي ضمن معسكرات المنتخب الأول بقيادة نزار محروس المدير الفني الجديد لنسور قاسيون.

وأكد الاتحاد في بيانه أن المعسكر سيبدأ غداً الإثنين وهو متخصص فقط بحراس المرمى ولاعبي الدفاع والارتكاز، وهي المرة الأولى الذي يقام فيها معسكر تخصصي بالنسبة للمنتخبات الوطنية.

وضمت الدعوة كل من إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وخالد إبراهيم ويزن عرابي وعبد اللطيف النعسان وطه موسى، عبد الرزاق محمد ويوسف محمد ويوسف الحموي وخالد كردغلي ومؤمن ناجي وعبد الله الشامي وأحمد الخصي وجهاد الباعور وعبد الله جنيات وعمرو جنيات وسعد أحمد وزكريا حنان وخطاب المشلب وعبد الملك عنيزان ومحمد صهيوني ومؤيد الخولي وكامل حميشة ومحمد عنز وخالد المبيض وعبد القادر عدي وتامر حاج محمد ومازن العيس.

ومن المتوقع أن يكون هناك معسكر آخر للاعبي خط الوسط والهجوم بعد عطلة عيد الأضحى.

وكان اتحاد الكرة كلف نزار محروس بتدريب المنتخب الأول خلفاً للتونسي نبيل معلول