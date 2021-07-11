منتدى اقتصادي بعنوان”الطاقات البديلة واستخداماتها” في اللاذقية

برعاية وحضور الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي المركزي أقام المكتب الفرعي في اللاذقية المنتدى الاقتصادي بعنوان “الطاقات البديلة واستخداماتها” وذلك في دار الأسد للثقافة.

الرفيق السباعي نوه إلى المرسوم الذي صدر اليوم بزيادة الرواتب كمكرمة من سيد الوطن الذي يعيش هموم شعبه كل لحظة، مؤكداً أن هذه المرحلة هي مرحلة العمل وقد تم البدء بها لأن الأمل بالعمل والإراة، وهذا يحمل الجميع مسؤوليات تجاه الوطن.

حضر المنتدى الرفاق أمين وأعضاء قيادة فرع الحزب باللاذقية والرفيق المحافظ والرفاق أمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية ومديرو عدد من المؤسسات الحكومية.