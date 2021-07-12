الأمة اللبنانية تؤكد صمود سورية مكنها من تحقيق الانتصارات الكبرى

أكدت حركة الأمة في لبنان أن الحرب الإرهابية الكونية التي شنت على سورية كانت بسبب مواقفها القومية الثابتة الداعمة والمحتضنة للمقاومة الوطنية اللبنانية ضد العدوان الإسرائيلي في تموز عام 2006.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم “إن البطولات والتضحيات التي قدمتها المقاومة الباسلة خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي على مدى 33 يوماً توجت بالنصر المؤزر وهزيمة العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً وإجهاض أهداف هذا العدوان” مضيفة إن صمود سورية في وجه الحرب الإرهابية الكونية التي حشد لها أكثر من 500 ألف إرهابي من جميع أنحاء العالم مكنها من تحقيق الانتصارات الكبرى على المحور الاستعماري الإرهابي.