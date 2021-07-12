البحرية الصينية تبعد سفينة حربية أمريكية انتهكت سيادتها

أعلنت الصين اليوم أن قواتها البحرية أبعدت سفينة حربية أمريكية انتهكت السيادة البحرية للبلاد ودخلت بشكل غير قانوني إلى قرب جزر شيشا في بحر الصين الجنوبي.

وقالت قيادة الجناح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان نقلته رويترز: إن “المدمرة الصاروخية الأمريكية “بينفولد” دخلت المياه دون موافقة الصين في انتهاك خطير لسيادتها وعلى نحو يقوض الاستقرار في الممر المائي” مضيفة: “نحث الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية”.

وبحسب البيان فقد دخلت السفينة مياه جزر شيشا دون إذن ورافقتها مجموعة من القوات البحرية الصينية وأصدرت تحذيراً نحوها.

وأكد المتحدث باسم القيادة العسكرية الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني تيان جون لي أن أرخبيل شيشا هو أراض صينية أصلية موضحاً أن تصرفات المدمرة الأمريكية “انتهاك لسيادة الصين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي فضلاً عن تقويض خطير للسلام والاستقرار في المنطقة”.