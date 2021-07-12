السجن مع الأشغال الشاقة للمدانين بـ (قضية الفتنة) في الأردن

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة على المدانين فيما عرف بقضية “الفتنة”، وهما باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وسائل إعلام أردنية ذكرت أن المحكمة قررت في جلستها، اليوم، تجريم المتهمين بالتهم المسنودة إليهما والحكم عليهما بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً، مع تطبيق إحدى العقوبتين، مشيرة إلى أنهما يحملان أفكاراً مناوئة للدولة وتسعى لإحداث الفوضى والفتنة في البلاد.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت، مطلع نيسان الماضي، عن كشف مخطط لزعزعة الاستقرار في الأردن، واتهمت فيه باسم عوض الله، وهو رئيس سابق للديوان الملكي، والشريف حسن بن زيد، بالتنسيق مع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.