سوق الخير مستمر في طرطوس القديمة لغاية الثامن عشر من الجاري

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي

تستمر مدينة طرطوس القديمة باحتضان فعاليات سوق الخير الذي تقيمه غرفة تجارة وصناعة طرطوس ومحافظة طرطوس برعاية وزارة الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك مابين ١٠و١٨ من الشهر الجاري من الساعة الثانية عشرة ظهراً والثانية عشرة ليلاً.

ويقول محمد العجي مدير الغرفة أن أسعار السوق منافسة وتناسب الجميع وتقل عن الأسواق ويؤكد “العجي” أن سوق الخير يشهد إقبالاً من الزوار والزبائن لتأمين احتياجات ومتطلبات عيد الأضحى من خلال الأجنحة المشاركة والمعروضات التي تضم تشكيلة سلعية واسعة من الألبسة والأحذية و المواد الغذائية و المنظفات وغيرها بأسعار منافسة إضافة لعروض الشركات المشاركة.