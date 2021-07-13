أمريكا تنقل جنودها من أفغانستان.. وموسكو تحذرها

حذرت وزارة الخارجية الروسية من سحب القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان إلى بلدان مجاورة والتمركز فيها بشكل دائم مؤكدة أن هذا الأمر سيؤثر سلباً أكثر على العلاقات الروسية الأمريكية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن ملف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تم طرحه في قمة جنيف وقال: “لا نقبل بنقل الوجود العسكري الأمريكي الدائم إلى البلدان المجاورة لأفغانستان.. لقد أخبرنا الأمريكيين بهذا بشكل مباشر وصريح .. إن نقل القوات الأمريكية إلى الدول المجاورة لأفغانستان سيغير الكثير في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة نحن نحذرهم من مثل هذه الخطوات”.

ولفت ريابكوف إلى أن موسكو وواشنطن على اتصال بشأن النتائج المحتملة لانسحاب الوحدات العسكرية الأمريكية من أفغانستان مضيفاً إن “الوضع غامض أعتقد أنه بسبب مجموعة معقدة من الأسباب السياسية والجيوسياسية والمحلية ستظل الولايات المتحدة تتحرك في اتجاه تقليص وجودها العسكري في أفغانستان وعواقب ذلك متعددة الأوجه نحن نناقش كل هذا مع الأمريكيين”.