أنطونوف: تنسيق جهود موسكو وواشنطن حول سورية حقق نتيجة مهمة في مجلس الأمن

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، تنسيق جهود الولايات المتحدة وروسيا حول سورية بأنه “حقق نتيجة مهمة في الأيام الأخيرة”، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 حول تمديد آلية إيصال المساعدة الإنسانية إلى سورية عبر الحدود.

وكالة سبوتنيك نقلت عن أنطونوف، قوله في كلمة ألقاها أمام الطلاب الناطقين بالروسية في معهد ميدلبري الأمريكي، إنه بفضل التفاعل الوثيق بين ممثلي الجانبين الروسي والأمريكي في نيويورك تم اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن قضية معقدة تتعلق بإمدادات المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسوريين، معرباً عن أمله بأن يساهم هذا القرار في تحقيق تسوية سياسية مبكرة في سورية واستقرار الوضع في الشرق الأوسط ككل.

وفي سياق آخر، أعلن أنطونوف أن الهدف من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن يجب أن يكون تطوير “معادلة أمنية” جديدة تشمل جميع الأسلحة الهجومية والدفاعية النووية وغير النووية.