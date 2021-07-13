التكافل الاجتماعي و الأسعار المخفّضة أولوية في السوق الخيري الجاري التحضير له في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

بدأت محافظة اللاذقية إجراءاتها التحضيرية لإطلاق مهرجان التسوّق في مدينة اللاذقية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، و يهدف المهرجان لتوفير المنتجات الغذائية والأساسية بأسعار مخفّضة و تشارك فيه الفعاليات الأهلية و التجارية و الخيرية و الجهات العامة و بهدف بحث التحضيرات للمهرجان التقى محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم في مبنى المحافظة اليوم مع ممثلي الجمعيات الاهلية والخيرية وعدد من أصحاب الفعاليات التجارية بحضور مديري الجهات العامة المعنية.

وأكد المحافظ السالم أن المشاركة في السوق يجب أن تنطلق من مبدأ التكافل الاجتماعي و المشاركة بالمسؤولية المجتمعية للتخفيف عن الناس مؤكدا استعداد المحافظة لتوفير كل الدعم الممكن لإنجاح السوق والوصول الى الهدف المنشود منه و معالجة أي معوقات تتعلق بدوائر الجهات العامة لتنفيذ الأعمال المطلوبة دون تكليف المشاركين أي أعباء مادية.

وعرض ممثلو الجمعيات إمكانيات كل جمعية والمنتجات

التي يمكن أن توفرها من خلال أنشطتها المجتمعية /ألبسة وألبسة مدرسية ومنتجات غذائية ومواد تنظيف و أعمال يدوية والحسومات التي يمكن أن توفرها في السوق التي تصل إلى أسعار أقل من التكلفة.

و أبدى أصحاب الفعاليات التجارية استعدادهم للمشاركة بالسوق وتقديم المنتجات على أنواعها بأسعار مخفّضة عن التكلفة خلال فترة السوق مع تقديم عروض وحسومات مناسبة.

شارك في الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية ومديرو التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل وفرع المؤسسة السورية للتجارة ونائب رئيس مجلس مدينة اللاذقية وممثلو عدد من الجمعيات الاهلية والخيرية وفعاليات تجارية.