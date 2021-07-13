السباعي: نحن الأن في مرحلة العمل

أكد الرفيق عمار السباعي رئيس المكتب الاقتصادي المركزي خلال الملتقى الاقتصادي الثاني المقام في فرع جامعة تشرين تحت عنوان:

“المشاريع الصغيرة بين الواقع والطموح” أن هذه المرحلة هي مرحلة العمل وهذا يحمّل الجميع مسؤوليات تجاه الوطن، وشدد على أهمية تسليط الضوء على المشاريع المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر والعمل على نشر ثقافة المشاريع الصغيرة من خلال دور الإعلام وإقامة ندوات تلفزيونية للتعريف عنها، وركّز على ضرورة تشجيع أمهات الشهداء ودعم مسرحي الجيش وقيام ، الجامعة بمبادرات للبدء باستثمار المساحات فيها والعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع إبداع وابتكار تجمعات حرفية وصناعية ومراكز تدريبية لهذه المشروعات.

حضر الملتقى الرفاق أمينا فرعي اللاذقية وجامعة تشرين وأعضاء قيادة فرع الحزب في الجامعة والرفيق المحافظ.