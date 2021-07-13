الشوفي: المعلمون رديف للجيش العربي السوري

تركزت طروحات الرفاق المعلمين خلال مؤتمر فرع دمشق نقابة المعلمين حول تطوير آلية العمل النقابي بما يخدم مصلحة المعلمين وعدد من القضايا المتعلقة بالجانب التربوي وتحسين الخدمات المقدمة لمنتسبي النقابة.

أكد الرفيق الشوفي في حديثه على أهمية المعلم في بناء الجيل وبناء الانسان وأهمية التعاون مع المدرسة والنقابة من أجل النهوض بالواقع التعليمي والتربوي في سورية.

وأضاف الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية أن المعلمين كانوا رديف للجيش العربي السوري، من خلال استمرارهم في عملهم لتأدية واجبهم الوطني تجاه الأبناء، فكان المعلم السوري القدوة في الصمود ونشر المعرفة والعلم والفكر.

حضر أعمال المؤتمر الرفيق حسام السمان أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي والرفيق نقيب المعلمين وحيد الزعل.