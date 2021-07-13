الصحة العالمية: تونس تمر بوضع وبائي صعب ويجب مساعدتها

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تونس تمر حاليا بوضع وبائي صعب قد يزداد سوءا ما يعني حاجتها لمساعدات ولقاحات لتجاوز هذا الوضع.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران في مقابلة مع وكالة فرانس برس: إن تونس تسجل نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الإفريقية والعالم العربي حيث يتم تسجيل أكثر من100 وفاة في اليوم، معتبرا أن هذه النسبة عالية بالنسبة لبلد يسكنه نحو 12 مليون نسمة.

وأشار سوتيران إلى أن الوضع الصحي في تونس خطير وكل المؤشرات حمراء مع تفشي الفيروس في كل أنحاء البلاد وانتشار متحورة دلتا شديدة العدوى بكثافة في الآونة الأخيرة، موضحا أن هذا الوضع له “تأثير اقتصادي واجتماعي كبير جدا ما يجعل السلطات تتصرف وفقا لتوازن بين الاستجابة للوضع الصحي والوضع الاقتصادي والاجتماعي”.

ونبه سوتيران إلى “أن تونس لم تصل بعد إلى الذروة الوبائية لا من حيث عدد الحالات ولا من حيث عدد الوفيات”، معتبرا أن هذا الوضع يتطلب مساعدات دولية عاجلة وخصوصا في مسألة اللقاحات.