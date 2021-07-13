العراق.. ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز العزل في ذي قار

ارتفع عدد ضحايا الحريق، الذي اندلع أمس، داخل مركز عزل لمصابي كورونا في أحد مستشفيات محافظة ذي قار جنوب العراق إلى 110 أشخاص.

وبحسب ما صرح مصدر في مديرية صحة محافظة ذي قار، بلغ عدد الضحايا، حتى صباح اليوم، 110 أشخاص، 77 منهم تم التعرف على هوياتهم، و33 لم يتم التعرف عليهم بسبب تفحم الجثث.

وكانت حصيلة سابقة للحريق الذي نشب في مشفى الإمام الحسين في مركز محافظة ذي قار أشارت إلى وفاة 58 شخصاً من المرضى والكادر الطبي.

وذكرت مديرية صحة ذي قار أن الحريق، الذي لم تعرف أسبابه بعد، أتى على عدة كرفانات شيدت داخل مشفى الإمام الحسين، الأمر الذي حاصر المصابين وتسبب في وفاة 58 منهم، إضافة إلى العديد من المصابين”.

وأعلنت الحكومة العراقية، صباح اليوم، الحداد لثلاثة أيام تضامنا مع ضحايا الحريق، إضافة لإجراء تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادث.