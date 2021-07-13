بعد صيانتها.. تشغيل خمس آبار لمياه الشرب بالسويداء

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء تشغيل آبار السويداء 28 والثعلة 1 والقصر 1 والقريا 3 وولغا 2، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لها.

مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة، المهندس سميح نصر، ذكر أن ورش المؤسسة مستمرة بإصلاح الآبار التي تتعطل وهي حاليا تجهز لإعادة تشغيل بئري “عتيل 2 وذيبين 2”.

ولفت إلى أنه تم تركيب مضختين أفقيتين جديدتين لبئري “خربا وجرين” لتأمين وصول المياه بشكل جيد للمشتركين بالقريتين إضافة لإصلاح خط الدفع للمضخة الأفقية ببئر ولغا.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء كانت أعادت خلال الأيام القليلة الماضية تشغيل آبار عتيل 9 والصورة الصغيرة 2 والمزرعة 3 والعفينة 5 والثعلة 19 وبكا 8 وخلخلة 4 ومجادل 4.