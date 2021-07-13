خلال الفترة الأخيرة.. مادورو يكشف عن محاولات جديدة لاغتياله

ذكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تعرضه لمحاولتي اغتيال جديدتين خلال الفترة الأخيرة.

وقال مادورو في تصريحات صحفية: “كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في الـ 24 من حزيران الماضي خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو وهو هجوم آخر باستخدام طائرات بدون طيار قمنا بإفشاله”.

مشيراً إلى أن التحقيق في المحاولة ما يزال مستمراً وأضاف مادورو: “كانت هناك محاولة اغتيال أخرى في الخامس من تموز الحالي خلال عرض بمناسبة يوم توقيع إعلان استقلال فنزويلا وتم إفشالها أيضاً”.

وتعرض الرئيس الفنزويلي في شهر آب 2018 لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات مفخخة بدون طيار أدى انفجارها إلى إصابة عدد من حراسه، مؤكدا أن الولايات المتحدة وكولومبيا من يقف خلف العصابات الإجرامية التي تحاول تنفيذ هذه العمليات لزعزعة استقرار فنزويلا وأمنها.