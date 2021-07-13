دخل الله: تمسك السوريون بالقائد الأسد يعني تمسكهم بالمستقبل

أشار الرفيق مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية في حديثه بأن تمسك السوريين بالقائد الأسد يعني تمسكهم بالمستقبل، وذلك تجلى في العنوان الذي اختاره القائد شعاراً لحملته وهو “الأمل بالعمل” والذي يعني الأمل بتحرير كل شبر من أرض سورية ، والأمل بالإنتاج والزراعة والصناعة ، وكذلك الأمل بالبناء وإعادة الإعمار

وذلك خلال ملتقى البعث للحوار الذي يقيمه فرع دير الزور بعنوان “ما العمل ”

حضر الملتقى الرفيق رائد الغضبان أمين الفرع ، والرفيق فاضل نجار محافظ ديرالزور ، والرفاق أعضاء قيادة الفرع ، والرفاق في الحزب والدولة والمجتمع .