للمرة الثانية.. هجوم على قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، تم استهدف هجوم جديد قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لسانا أن “أعمدة الدخان تصاعدت من محيط قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي دون ورود معلومات عن حجم الخسائر”.

وكان هجوم بالقصف الصاروخي استهدف القاعدة أمس الأول ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة ورصدتها بالطيران المسير وقبله بساعات دوى انفجار في معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال قاعدة لها بالريف ذاته.