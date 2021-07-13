مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التدريب السياحي والفندقي

في اطار تشاركية المؤسسات الحكومية والجامعات والمعاهد في العمل من اجل تطوير الطلاب واكسابهم مهارات عملية ومهنية.

وقعت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التدريب السياحي والفندقي مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة عمل الهيئة لرفد سوق العمل بالكوادر التشغيلية الموسمية المطلوبة بالتعاون مع اتحاد غرف السياحة- غرفة سياحة ريف دمشق.

تضمنت الاتفاقية إقامة العديد من الدورات العملية في القطاع السياحي مثل (دورة اعداد طاهي ـ دورة إعداد مضيف باريستا ـ دورة في فن خدمة المطاعم ــ دورة خدمة الغرف ــ التدبير الفندقي).

تهدف هذه الدورات لتطوير مهارات الطلاب الشخصية ورفع قدراتهم ورفدهم لسوق العمل متسلحين بالمعلومات الاكاديمية والعملية.