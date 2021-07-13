مطالبة فلسطينية للمجتمع الدولي بوقف مخططات الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا، المجتمع الدولي بتحرك جدي يلزم الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف مخططاته الاستيطانية وجرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الرفض الدولي للاستيطان وللجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين يجب أن يتجاوز المواقف الشكلية إلى تحرك عملي يلزم سلطات الاحتلال بوقفها، لافتة إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته لحقوق الفلسطينيين على مرأى المجتمع الدولي للقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،

أشارت الوزارة إلى استيلائه مؤخراً على 1500 دونم من أراضي الفلسطينيين في الأغوار وتصعيده عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في جنوب نابلس وشرق الخليل لتوسيع عمليات الاستيطان.