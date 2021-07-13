موسكو تعرب عن استعدادها لتقديم الدعم للحكومة الكوبية

أعربت روسيا عن تضامنها مع كوبا قيادةً وشعباً واستعدادها لتقديم الدعم اللازم لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد وإعادة الوضع فيها إلى طبيعته.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف التقى اليوم بالسفير الكوبي لدى روسيا خوليو جارمنديا بينيا حيث تم التأكيد على رفض التدخل الخارجي والأفعال المدمرة الأخرى المشحونة بزعزعة الاستقرار في كوبا، مضيفا “أن الجانب الروسي أعلن تضامنه مع كوبا قيادةً وشعباً وتأييده الشامل لجهود إعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن”.

ولفت البيان إلى أن السفير الكوبي استعرض خلال اللقاء تطور الأوضاع في كوبا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكوبية لضمان النظام العام في البلاد.

وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أكد في وقت سابق أن المظاهرات التي تشهدها بعض المناطق محاولة لخلق الفوضى وحالة عدم الاستقرار في البلاد داعياً الكوبيين للنزول إلى الشوارع لمواجهة المحاولات التي تدعمها الولايات المتحدة لزعزعة الاستقرار في البلاد.