نائب تركي يصف نظام أردوغان بالفاسد “جملةً وتفصيلاً”

وصف البرلماني التركي آوتكو جاكير اوزار نظام رجب طيب أردوغان بالفاسد “جملة وتفصيلا” وعلى جميع الأصعدة.

وفي حديث لقناة “كرار” التركية أشار اوزار الى خطورة المعلومات التي يدلي بها زعيم المافيا التركي سادات بكار يوميا فيما يتعلق بتورط أردوغان ومن معه في قضايا فساد خطيرة على صعيد السياستين الداخلية والخارجية موضحا أن بكار تحدث عن تورط أردوغان في إرسال الأسلحة والمعدات الحربية للتنظيمات الإرهابية في سورية بما فيها “النصرة” وعن تورطهم بعمليات تهريب المخدرات وتوزيع الاسلحة بشكل سري على أشخاص موالين لأردوغان وهو أمر خطير جدا لم يتم نفيه.

وأكد اوزار أن سياسات أردوغان الفاشلة داخليا وخارجيا خلقت لتركيا المزيد من المشاكل في العلاقات الاقليمية والدولية.