2189 طنا تقديرات إنتاج اللوز بالسويداء للموسم الحالي

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من محصول اللوز للموسم الحالي بنحو 2189 طنا بواقع 1631 طناً للبعل والباقي للمروي.

وذكر مدير الزراعة المهندس أيهم حامد في تصريح اليوم أن محصول اللوز لهذا الموسم مقبول وأقل نسبيا من الموسم الماضي نتيجة تعرض بعض مناطق زراعته للصقيع، مبينا أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجاره في المحافظة يبلغ 2639 هكتارا تضم 721 ألف شجرة يشكل المثمر منها 568 ألف شجرة تتركز غالبيتها في مناطق السهول المنخفضة.

وأشار مدير الزراعة إلى أهمية زراعة شجرة اللوز في مختلف مناطق المحافظة كونها متلائمة مع ظروف البيئة فيها ومتحملة للجفاف فضلا عن تحقيقها جدوى اقتصادية للمزارعين.