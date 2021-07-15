الاتصالات تُباشر الدراسة الشمسية اللازمة لتنفيذ ألواح الطاقة البديلة لمقاسم هاتف الأونو في أشرفية صحنايا بريف دمشق

البعث ميديا – فراس باشا – ريف دمشق

إثر الشكاوى المتكررة حول انقطاع آلاف خطوط الهاتف والإنترنت في أشرفية صحنايا بسبب فترات التقنين للتيار الكهربائي!!. تابعت ” البعث ميديا ” ميدانيآ أعمال الكشوفات الفنية اللازمة لوحدات الأونو وتجهيز المواقع العامة لها بعد دراستها فنيآ لتنفيذ وحدات الطاقة البديلة الشمسية وتغذية الوحدات بشكل مباشرة .

مدير اتصالات ريف دمشق المهندس ” حسين عويتي ” بين للبعث ميديا اهتمام الشركة السورية للاتصالات بإنهاء هذا الملف كليآ في أشرفية صحنايا وتغذية وحدات الأونو عبر تجهيز ألواح الطاقة الشمسية اللازمة لكل وحدة ومنها؛ ( الدولية – ومدخل القرية الصغيرة – ومارينا 2 – 1 والركابي – ومجمع السلام ) مؤكدآ أن العمل الذي تم اليوم بحضور مهندسي التنفيذ والقدرة والأبنية والطاقم الفني جاء لاستكمال مذكرة العمل وإنهاء الدراسة اللازمة لاستلام المواقع من البلدية بالسرعة الكلية – الأمر الذي من شأنه وبعد تنفيذ المشروع سيسهم بتخفيف المعاناة عن المشتركين وتأمين الخدمة لآلاف خطوط الهاتف مع الإنترنت لساعات طويلة !!

بدوره أوضح رئيس مجلس بلدية أشرفية صحنايا ” واكد بدران ” أن البلدية ومجلسها قدموا جميع التسهيلات اللازمة لتأمين المواقع العامة وتجهيزها ليصار إلى تسليمها إلى شركة الاتصالات – وتذليل جميع الصعوبات لما للمشروع من أهمية كبيرة ومستدامة للسكان .. وبين بدران أن البلدية تنازلت سابقآ عم مساحة أرض وقدرها 465م2 لبناء مقسم جديد ومتطور في أشرفية صحنايا ولتخديم المنطقة مستقبلآ بالكامل وحل جميع المشاكل العالقة من جذورها .

رئيس دائرة القدرة في الإدارة المركزية المهندس شادي الخوري ومن خلال المتابعة بين أن المواقع التي تم تحديدها تقع بجانب وحدات النفاذ الأونو وجميعها جيدة فنيآ وستسهم برفع المعاناة في القريب العاجل عن أهالي المنطقة بشكل ملموس .

بدورهم شكر المعنييون في الاتصالات والبلدية المجتمع المحلي ومالك إحدى الفاعليات الاستثمارية لتقديم التغذية الكهربائية اللازمة من قبل شركتهم وعلى مدار الساعة لوحدة نفاذ مجمع السلام .