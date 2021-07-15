الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي والحديث يدور حول العلاقات الثنائية والتعاون في مكافحة الإرهاب

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وموضوع مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون القائم بين سورية والعراق للقضاء على هذا الخطر الذي يتهدد البلدين.

وتم التأكيد على أهمية هذا التعاون المشترك لجهة تكريس النتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض في محاربة المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية السورية-العراقية.

كما دار الحديث خلال الاتصال حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون في كل المجالات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.