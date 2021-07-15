القبض على ثمانية إرهابيين في كركوك

ألقت القوات العراقية القبض على 8 إرهابيين من تنظيم (داعش) في محافظة كركوك شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها اليوم أورده موقع السومرية نيوز أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت عملية أمنية في عدد من مناطق محافظة كركوك أسفرت عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين من داعش مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب”.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم للتنظيم الإرهابي وتقديمهم المساعدة لعناصره.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الحشد الشعبي اليوم في بيان لها: أن “قوة من اللواء 45 ضمن قاطع مسؤولية عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي أحبطت محاولة تسلل لعناصر داعش في جرف النصر شمال محافظة بابل”، مضيفة أن “عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون في المنطقة انفجرت خلال عمليات التمشيط وأسفرت عن استشهاد أحد مقاتلي القوة”.