غرام الذهب يرتفع ثلاثة آلاف محليا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية ثلاثة آلاف ليرة اليوم متأثرا بارتفاع سعر الأونصة عالميا.

وبحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 161 ألف ليرة سورية وشراء 160500 ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 138 ألف ليرة للمبيع و137500 للشراء.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوي 2248005-0991937718.