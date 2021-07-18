إطفائيات تطوير الغاب تتمكن من إخماد حريق في بلدة طاحونة الحلاوة بريف منطقة الغاب

البعث ميديا حماة – حسان المحمد

تمكنت فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب من إخماد حريقاً نشب مساء اليوم في الأراضي الحراجية الواقعة غرب قرية طاحون الحلاوة في ريف الغاب الغربي الشمالي

وفي اتصال هاتفي مع مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف بين البعث ميديا أنه فور ورود معلومات عن الحريق توجهت عدد من الإطفائيات إلى موقع الحريق وتم التدخل فوراً وتطويقه وإخماده

وبين وسوف بأن المساحة التي تعرضت للحريق لا تتجاوز الدونمين