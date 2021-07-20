تشكيل خليّة لإدارة مياه الشرب و إيصالها إلى المناطق و القرى العطشى

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

تمّ اليوم في محافظة اللاذقية تشكيل خلية لإدارة مياه الشرب في المحافظة مهمتها تحديد المناطق و القرى العطشى و تأمين كل ما يلزم بتزويدها بالمياه و لاشيمأ في المناطق الريفية و تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين.

وذلك عبر تأمين الآليات اللازمة لنقل مياه الشرب الى القرى المستهدفة من الجهات العامة التي يتوافر لدبها صهريج و آليات صالحة لنقل مياه الشرب.

وبموجب قرار تشكيل اللجنة الصادر عن محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم فإنه يطلب من اللجنة المشكلة المتابعة الميدانية والإشراف على التنفيذ ومراعاة التنفيذ بما لا يتعارض مع طبيعة عمل هذه الجهات المكلفة بتامين الدعم المطلوب وخاصة ما يتعلق بمديرية الزراعة التي تتواجد الياتها في نطاق المحافظة سيما في فترة موسم الحرائق على أن تقدم اللجنة تقريراً أسبوعياً بأعمالها للسيد المحافظ.

و يرأس اللجنة المهندس ممدوح رجب معاون مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية و تعنى اللجنة بتحديد المناطق والقرى العطشى في المحافظة وتأمين كل ما يلزم لتزويدها بالمياه لاسيما في المناطق الريفية وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين .

وتضم اللجنة في عضويتها كل من معاون مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس نواف شحادة

ومعاون مدير الموارد المائية المهندس قيس جابر

و رئيس قسم الجاهزية في الأمانة العامة لمحافظة اللاذقية العقيد سمير جلعود و رئيس قسم الشرطة لدى مجلس مدينة اللاذقية العقيد باسل زيدان و رئيس دائرة الأليات في مديرية الخدمات الفنية المهندس سامر متوج

كما تضمن الأمر الإداري تشكيل لجان فرعية على مستوى كل منطقة تضم في عضويتها معاون مدير المنطقة و رئيس وحدة المياه ورئيس دائرة زراعة المنطقة و رئیس شعبة حراج المنطقة ورئيس المكتب الفني التابع للخدمات الفنية والمنطقة وممثل عن الموارد المائية.

وتختص اللجان بالمتابعة الميدانية لواقع القرى في المناطق الأربعة وتحديد القرى العطشی والأولوية في إيصال المياه إليها وتقدم تقارير اسبوعية بأعمالها إلى الخلية المركزية .

كما اكد الأمر الإداري أن الجهات المشاركة معنية بتأمين المحروقات لآلياتها القائمة بالعمل و يمكن لخلية العمل واللجان بالمناطق الاستعانة بالجهات والأفراد المناسبين لانجاز الاعمال .