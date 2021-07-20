كورونا يتجاوز عتبة الـ50 مليون إصابة في أوروبا

كشفت بيانات خاصة مجمعة في القارة الأوروبية أنها أصبحت أول منطقة على مستوى العالم تتجاوز حاجز 50 مليون إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة “رويترز” تشهد المنطقة مليون حالة إصابة جديدة كل ثمانية أيام وسجلت 1.3 مليون وفاة منذ بدء الجائحة، فيما أدت سلالة دلتا المتحورة إلى ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومية.

وتدفق السياح البريطانيون الذين تلقوا تطعيما كاملا على شواطئ إسبانيا البلد الذي يأمل في إنعاش قطاع السياحة المتضرر بشدة.

وقال اتحاد صناعة النقل الجوي إن الحجز للسفر إلى إسبانيا زاد أربعة أمثال منذ الثامن من يوليو عندما أعلنت بريطانيا رفع حجر صحي مدته 10 أيام عن السياح العائدين الذين تلقوا التطعيم اعتبارا من 19 يوليو.

وفي موسم سياحي متقلب، نصحت ألمانيا وفرنسا مواطنيهما بعدم السفر إلى إسبانيا حيث دفعت زيادة مستمرة في حالات الإصابة بكوفيد-19 بعض المناطق الإسبانية إلى إعادة فرض حظر التجول.