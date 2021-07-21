الحرارة أعلى من معدلاتها.. والمنخفض الهندي مستمر

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية وغربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55/ كم/سا في باقي المناطق مثيرة للغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد توقعت المديرية أن لايطرأ تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….