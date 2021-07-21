سيميوني ينهي الجدل حول عودة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد

أنهى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الجدل حول مستقبل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، وعودته المحتملة للروخي بلانكوس.

وربطت تقارير صحفية جريزمان مؤخرًا بالعودة للأتلتي، ضمن صفقة تبادلية ينتقل على إثرها الإسباني ساؤول نيجويز إلى النادي الكتالوني.

لكن سيميوني قال في تصريح أبرزته صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأربعاء: “أتمنى أن يقدم جريزمان مستويات عظيمة مع برشلونة”.

ويشير سيميوني بهذا، فيما يبدو، إلى أن مستقبل الفرنسي سيكون في كامب نو، وأنه لا صحة لأنباء عودته إلى أتلتيكو مدريد.

ويرغب برشلونة في التخلص من جريزمان هذا الصيف، من أجل تخفيض فاتورة الرواتب وتجديد عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وكانت رابطة الليجا قد وضعت حدا معينا لرواتب اللاعبين، وهو ما يجعل البارسا مجبرا على التخلص من بعض عناصره، إذا أراد التجديد للبرغوث.