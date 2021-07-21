ليفربول يضحي من أجل ساؤول

قدم ليفربول عرضًا أوليًا لضم ساؤول نيجويز، نجم أتلتيكو مدريد، هذا الصيف، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

ويتطلع ليفربول للتعاقد مع بديل للاعبه الهولندي السابق، جورجينيو فينالدوم، الذي رحل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الريدز.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن ليفربول عرض على أتلتيكو مدريد التعاقد مع واحد من الثنائي، جوردان هندرسون وشيردان شاكيري، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه إسترليني، مقابل ضم ساؤول.

ولا يعد شاكيري من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الألماني، يورجن كلوب، كما أن هناك نية للتخلص من هندرسون هذا الصيف، بعد تجمد مفاوضات تجديد عقده.

وارتبط ساؤول في وقت سابق بصفقة تبادلية مقترحة، بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، تشمل انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان إلى الروخي بلانكوس، لكنها لم تتم.