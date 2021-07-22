السورية هند ظاظا بمواجهة المخضرمة النمساوية في طوكيو

أجريت مراسم قرعة مسابقة فردي كرة الطاولة للسيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 22 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب المقبل.

وستكون اللاعبة السورية هند ظاظا (12 عاما)، في مواجهة مع اللاعبة النمساوية المخضرمة ليو جيا (39 عاما) والمصنفة 108 عالميا، في أول اختبار لها صباح يوم السبت المقبل.

وسبق للاعبة النمساوية أن شاركت في أولمبياد سيدني 2000، أثينا 2004، بكين 2008، ووصلت إلى الجولة الثالثة من مسابقة الفردي في كل منها.

وتأهلت للمشاركة للمرة الرابعة في أولمبياد لندن 2012، لكنها خرجت من الدور الثالث وفي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 هُزمت في الجولة الرابعة، وتمتلك سجلا حافلا بالإنجازات الأوروبية.

وستقام منافسات المسابقة بطريقة خروج المغلوب، حيث تشارك 70 لاعبة في منافسات الفردي، علما بأن أول 26 لاعبة مصنفة على العالم لن يلعبن في الدور الأول بينما تقام 44 مباراة يتأهل منها 22 لاعبة للدور الثاني.

السورية هند ظاظا أصغر لاعبة تشارك في أولمبياد طوكيو 2021، وخامس أصغر لاعبة تشارك في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية، منذ الرومانية بياتريس هويتو في نسخة 1968.