معسكر داخلي للمنتخب الأول.. ودعوة 30 لاعباً

وجه الاتحاد العربي السوري لكرة القدم الدعوة لـ30 لاعبًا من بينهم أربعة حراس للمرمى، للانضمام إلى معسكر جديد، للمنتخب الأول بقيادة نزار محروس، وذلك استعدادًا للدور الثالث المؤهل لمونديال 2022.

القائمة الجديدة للمعسكر الثاني بقيادة محروس خلت من اللاعبين المحترفين، حيث أكد محروس في تصريحات صحفية أنه سيمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين المحليين.

وسيقام المعسكر في مدينة حلب بين الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وحتى الثاني من الشهر المقبل.

بدوره كثّف اتحاد الكرة اتصالاته مع عدد من الاتحادات العربية والقارية لتأمين وديتين قبل مواجهة إيران في الثاني من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان المنتخب السوري قد وقع في المجموعة الثانية من الدور الثالث بجانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق ولبنان.

يذكر أن اتحاد الكرة كلف نزار محروس مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا للتونسي نبيل معلول.