إخماد حريقين زراعيين في ريف القرداحة

البعث ميديا – اللاذقية – أريج معروف

نشب اليوم حريق في أراض زراعية بريف منطقة القرداحة بين قريتي المعلّقة و بقيلون و ذكر الدكتور سوار يوسف رئيس دائرة زراعة القرداحة أن الحريق الزراعي نشب في أراضي زيتون بين قريتي المعلقة وبقيلون بمساحة 30 إلى 40 دنماً .

حيث شاركت 3 إطفائيات من شعبة حراج القرداحة وإطفائية من فوج إطفاء القرداحة وآليات وفرق إخماد حرائق ، و أضاف : تمّ يوم أمس إخماد حريق نشب على مساحة صغيرة في قرية شنبوطين مؤكداً الجاهزية على مدار الساعة في حال نشوب أي حريق .