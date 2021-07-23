حفل موسيقي غنائي لشباب الوطن أمام ضريح الجندي المجهول

أقامت وزارتا التربية والثقافة بالتعاون مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة اليوم احتفالية موسيقية غنائية بعنوان “نشيد الفرح” أمام ضريح الجندي المجهول بدمشق وذلك بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار الأسد القسم الدستوري.

وتتضمن الفعالية تقديم العرض الغنائي “نشيد الفرح” لأوركسترا “اورفيوس” بقيادة المايسترو اندريه معلولي وتأليف كمال سكيكر وإخراج عدنان الازروني إضافة إلى لوحات فلكلورية لشباب الوطن تجسد التراث السوري وتتناغم مع معزوفات فرقة الأوركسترا لتحاكي الحالة الوطنية للشباب السوري وتمسكهم بوطنهم سورية.

وفي تصريح لـ سانا أكد علي العباس رئيس اتحاد شبيبة الثورة المكلف أهمية هذه الفعالية لكونها تأتي بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار الأسد للقسم الدستوري حيث ضمت شباب الوطن من المحافظات السورية كافة لافتا إلى أن اللوحات الفلكلورية التي قدموها جسدت التراث السوري وجاءت متناغمة مع معزوفات لفرقة الأوركسترا تحاكي الحالة الوطنية للشباب السوري وتمسكهم بوطنهم سورية ليعزفوا معاً نشيد الفرح.

وأوضح العباس أن هذه الفعاليات تأتي في إطار خطة عمل متكاملة لقيادة اتحاد شبيبة الثورة لاستقطاب المواهب الشابة مبيناً أن شباب الوطن خلال فترة الاستحقاق الرئاسي عبروا من خلال تواجدهم في الساحات عن صدق الانتماء للوطن وقائد الوطن.

وزير التربية الدكتور دارم طباع في حكومة تسيير الأعمال في تصريح مماثل أوضح أن هذا الحفل الذي يعتبر تصوراً فنياً موسيقياً بصرياً هو رواية سورية حقيقية تبشر بالفرح والسعادة بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الإرهابية مشيراً إلى رمزية اختيار الصرح العظيم نصب الجندي المجهول كونه يمثل قيمة وأهمية الشهادة في سورية كمكان لهذا العمل الملحمي الكبير.

حضر الفعالية وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين في حكومة تسيير الأعمال ومحافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران وعدد من ممثلي المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفروع الحزبية في المحافظات.

سانا