خدمات طبيّة مكثّفة في مشفى الحفة

البعث ميديا – اللاذقية- نورا جولاق

أكد الدكتور رامي عطيرة مدير الهيئة العامة لمشفى الحفة أن أقسام الإسعاف والطوارئ في الهيئة تواصل العمل بجاهزية عالية على مدار الساعة لاستقبال المراجعين و بوتيرة عالية منذ اليوم الأول للعيد في إطار رفع جاهزية المشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

كما أن الأدوية الإسعافية والمواد الطبية متوفرة في أقسام الإسعاف في المشفى ،إضافة إلى أدوية حالات الطوارئ المتوفرة في المراكز الصحية المناوبة أيضا،ً لافتاً إلى جاهزية الأطر الطبية لاستقبال الحالات في قسم الطوارئ مثمناً الدور الإيجابي الذي تقوم به في تقديم خدمات ذات نوعيةٍ وجودةٍ عاليةٍ في أيام عطلة العيد وخارجها .

وأشار عطيرة إلى أن قسم الرعاية الطبية لمرضى كورونا في الهيئة مستمر في تقديم خدماته الصحية، وأن الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية تعمل بطاقةٌ عاليةٍ .