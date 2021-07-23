قرية باب جنة في صلنفة … إطلالة طبيعية سياحية ساحرة

البعث ميديا – اللاذقية – نورا جولاق

تتميز قرية باب جنة في ناحية صلنفة – 50 كيلومتر شمال محافظة اللاذقية – بإطلالة طبيعية ساحرة حيث تتربع على سفوح التلال المطلة على البحر ترتفع عن سطحه 950 متر ، هذه القرية بجمالها وإشراقها وضيائها وخضرتها ومائها ورقة هوائها وزرقة سمائها تشكل لوحة تجسد جمال الطبيعة وسحرها تغلب عليها مظاهر الطبيعة الفاتنة وكأنها قطعة من الجنة.

و هذه القرية كما يعرّفها سكانها تعني الحديقة ذات الشجر الذي يستر الأرض بالظلال منازلها تعتلي القمم وسط الأشجار وتكتسب القرية أهمية جغرافية من الإطلالة البحرية المفتوحة من الغرب ويحدها من الشرق محمية الشوح وجبال القرداحة.

و عن مقومات السياحة في القرية بين مقداد محمود رئيس بلدية باب جنة أن لموقع القرية دور هام ومؤثر في الجذب السياحي من حيث تموضعها على طريق حيوي يصل مدينة القرداحة ببلدة صلنفة كما أن لمناخها المعتدل المائل للبرودة صيفاً يجعل وجهة الكثير من السياح تقصدها وتزيد من الحركة السياحية.

وأكد محمود أن البلدية تسخر كل إمكانياتها المادية وتطوير البنى التحتية التي تشجع السياحة وتزيد من أعداد السياح لتتميز بواقع خدمي جيد كالحفاظ على تقاليد وتراث البلدة وحماية المقومات الطبيعية والإقتصادية والزراعية فيها كما تعمل البلدية بشكل دوري على صيانة الطرقات وتنظيفها والسعي لتحسين واقع الخدمات من كهرباء وماء لتأمين الاستقرار للمجتمع وتعزيز التنمية الريفية التي نصبو إليها.