كوبا تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدفها

نددت كوبا بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا ووحدة تابعة لوزارة الداخلية واصفة إياها بـ “الافتراءالجديد”تجاهها.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة على تويتر: “نرفض هذه العقوبات التي لا أساس لها من الصحة والتي فرضتها حكومة الولايات المتحدة ضد مييرا واللواء الوطني الخاص التابع لوزارة الداخلية الكوبية”.

وأضاف رودريغيز: “يجب على الولايات المتحدة أن تطبق على نفسها قانون ماغنيتسكي الذي ابتدعته بسبب أعمال القمع اليومية التي تشهدها وعنف الشرطة الذي أودى بحياة 1201 شخص عام 2020 على أراضيها”.

وقانون ماغنيتسكي الذي يعود تاريخه إلى العام 2012 يسمح للإدارة الأمريكية أن تفرض عقوبات على مواطنين أجانب يشتبه بارتكابهم انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان أو تفرض عقوبات اقتصادية على دول وكيانات أجنبية تصنفها الولايات المتحدة حسب معاييرها المزدوجة.

وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على وزير الدفاع الكوبي ووحدة تابعة للداخلية الكوبية في استمرار للسياسات العدائية التي تنتهجها ضد كوبا فيما اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن هذه العقوبات “ليست سوى البداية”.

وتتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر تفرضه الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاما بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.