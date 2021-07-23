كورنيش الدريكيش .. فرح و محبة وأجواء ساحرة

البعث ميديا || طرطوس – رشا سليمان:

يمتلىء كورنيش مدينة الدريكيش بداية فصل الصيف بالناس، فهو مقصد سياحي بارز كونه يتوسط مدينة الدريكيش ويطل على جبالها الرائعة فيمنح الناظر لوحة جمالية قل مثيلها، و مناخها المعتدل واللطيف الذي يرغب الناس به، وساد المشهد هذا العام مع بداية أيام العيد ازدحاماً كبيراً مع ساعات الغروب فترى الناس جماعات جماعات كل و أحبابه وأصدقائه يمارسون طقوس الفرح والسعادة، من كافة المدن السورية شيباً وشبانا ما يعكس حب الحياة لدى الناس و حالة الفرح التي تسكن قلوبهم بالرغم من كافة الظروف.

يقول محمد من دمشق ننتظر فصل الصيف وانتهاء الإمتحانات للقدوم إلى مناطق الساحل الجميلة و الأهل والأقارب في مدينة الدريكيش يجعلون وجهتنا إلى هذه المنطقة الساحرة ، نقضي معظم أوقات الليل على الكورنيش و اجتماع الناس تكسب المكان سحراً خاصاً مع نسمات الليل المعتدلة فتجعل المكان لطيفاً والهواء عليلاً.

و اعتبرت هلا أن الفسحة و “المشوار” اليومي على الكورنيش هو طقس لابد منه في هذه الأيام من السنة، يبعث الأمل في النفس و السعادة في القلوب بعد لقاء الأصدقاء مع تناول المثلجات و أكواب القهوة، و تبادل الأحاديث والأخبار.

و يقول رئيس مجلس مدينة الدريكيش م.سامي سويدان: لطالما كانت الدريكيش بطبيعتها الساحرة ومياهها المعدنية العذبة التي تتدفق من جبالها البازلتية الشامخة وأشجار الدلب المعمرة الساحرة حول ينابيعها وعلى ضفاف أنهارها ومعالمها الجميلة و كورنيشها الجميل وينابيعها المعدنية وفندق روز ماري الدريكيش في وسط المدينة وطيبة أهلها وكل ذلك جعلها مدينة سياحية بامتياز ومنذ القدم وفي هذا العيد كان هناك حركة سياحية مميزة في المدينة تعبر عن فرح الناس وابتهاجهم وحب الحياة والأمل وخصوصاً مع قدوم عيد الأضحى المبارك أعاده الله على بلدنا وشعبنا وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد بألف خير ، و أضاف: تم إقامة حفلات في الهواء الطلق وشهدت أسواق المدينة وكورنيشها ازدحاماً كبيرا ًومميزاً وهذا يعبر عن فرح الناس وأملهم بأن القادم أجمل.