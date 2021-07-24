طرطوس تكرم متفوقيها

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي

كرمت قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي – مكتب التربية والتعليم العالي و الطلائع الفرعي الطلاب المتفوقين الأوائل على مستوى القطر في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكافة فروعها للعام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ برعاية الرفيق د.محمد حببب حسين أمين فرع طرطوس للحزب وحضور أعضاء قيادة الفرع في القاعة الرسمية للفرع .

ووصف الرفيق”حسين” اللقاء مع الطلبة المتفوقين بالعيد لأنهم بتفوقهم رفعوا الرأس عالياً و أدخلوا البسمة والسرور والتفاؤل إلى قلوب وعقول أبناء الوطن ولأهلهم ، وأن الوطن يشمخ ويكبر ويزدهر بهم ويعول عليهم في بناء مستقبل سورية الواعد .

ولفت أمين الفرع إلى الإنجازات التي حققها قطاع التربية والتعليم متوجهاً بالشكر والامتنان لكل معلم شارك في انجاز هذا التفوق وساهم في تحقيق هذا التحصيل العلمي الكبير وللراعي الأول للعلم والعلماء الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكدت الرفيقة ندى علي عضو قيادة الفرع رئيس مكتب التربية والطلائع أن تكريم المتفوقين واجب وطني لما له من دور كبير في تطوير المجتمع وغرس القيم والفضائل وحب العلم والتفوق .

وشكر الطلاب المتفوقين وذويهم فرع طرطوس للحزب لاهتمامه ورعايته الدائمة للمتفوقين ولهذا التكريم ولكل من ساندهم ووقف إلى جانبهم .

حضر التكريم عضو المكتب التنفيذي الرفيقة ثريا الجندي و مدير التربية علي شحود ومدير أوقاف طرطوس الشيخ عبد الله السيد وأمينا فرع الشبيبة الرفيقان عدنان غانم والطلائع وعيسى عويجان ونقيب المعلمين أحمد حسن وأهالي المتفوقين.