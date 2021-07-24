هند ظاظا.. تخسر أولمبياد طوكيو وتكسب محبة السوريين

البعث ميديا – سوار ديب

خسرت بطلتنا السورية هند ظاظا “12 عاماً” في الدور التمهيدي من مسابقة فردي السيدات بكرة الطاولة، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، أمام النمساوية المخضرمة ليو جيا “39 عاماً” المصنفة 108 عالمياً بنتيجة (4-0)، بواقع (11-4/ 11-9/11-3/11-5).

هند حجزت بطاقة تأهلها لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد أن فازت بالمرتبة الأولى في دورة ألعاب غرب آسيا في الأردن متغلبة على منافستها اللبنانية مريانا سهاكيان (42 عاماً) والتي كانت تكبرها بأكثر من ثلاثين عاماً، بنتيجة (4-3).

وبذلك تكون هند ظاظا أول وأصغر لاعبة كرة طاولة في سورية تتأهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية وأصغر المشاركين سناً في أولمبياد طوكيو لعام 2020، بعمر 12 عام، المولودة في 1 كانون الثاني 2009.

وعقب الخسارة قال يامن الدندل مدرب هند ظاظا: “ القراءة الفنية للمبارة، أدت هند ما عليها، كونها أول مباراة لها خارجياً، والنمساوية لاعبة مخضرمة وفارق الخبرة لعب دوراً كبيراً، وواقع الصالات الموجودة والتي تدربت فيها ظاظا لعب دوراً أيضا”.

وأضاف دندل.. هند أدت مباراة جيدة جداً ووصلت فيه ببعض الأشواط لنتيجة 9 نقاط، وخصوصياً أنها لاعبة مجنسة تلعب في النمسا، وإنشاء لله في المستقبل سيكون الأداء أفضل.

وعن المشاركة في أولمبياد طوكيو ورحلة هنذ ظاظا قال بشار السيد أحمد الصحفي الرياضي في قناة روسيا اليوم “RT”: أهلاً بموقعكم الكريم، منذ تأهل هند بشكل رسمي إلى أولمبياد طوكيو في شهر فبراير عام 2020 بدأت تتشكل حالة فريدة في تاريخ المشاركات السورية في الأحداث العالمية.

وأضاف السيد أحمد هند حينها كانت تبلغ من العمر 11 عاماً، فجر اليوم السبت شهد تعاطفا كبيراً من الجمهور الرياضي وغير الرياضي مع اللاعبة هند ظاظا التي هي أصغر مشاركة سناً في أولمبياد طوكيو.. طبعاً الكثيرون استيقظوا فجرا لمتابعة مباراة هند أمام منافستها النمساوية من أصول صينية وهذا أمر استثنائي للغاية، فالمباراة كانت في الساعة 03:45 فجراً بتوقيت العاصمة السورية دمشق.

وبين السيد أحمد تواجد هند في الأولمبياد في هذا العمر تجربة لا تقدر بثمن، واللاعبة بنفسها أكدت في تصريحات عقب المباراة أنها تعلمت درساً من الخسارة.

وأضاف.. لا أرى أي سلبيات في مشاركتها، بل تشكل هذه المشاركة خبرة كبيرة جدا لهذه الرياضية السورية.

وختم الصحفي المختص: المطلوب اليوم من القيادة الرياضية في سورية هو البدء الفوري لتحضير هند للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بخطة استثنائية تتناسب مع موهبة وعمر هذه اللاعبة وتحفيزها، وزرع عقلية الفوز في ذهنها بشكل أفضل لكي تدخل الألعاب الأولمبية المقبلة بنية تحقيق نتائج كبيرة وليس تقديم مستوى جيد فقط.

وتشارك سورية في دورة الألعاب الأولمبية بستة لاعبين رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وتفشي وباء كورونا الذي حرم الرياضيين من فرص الاحتكاك والمشاركات الخارجية.

وتأهل أربعة من اللاعبين الستة بعد أن حققوا الأرقام المطلوبة وهم لاعبة كرة الطاولة هند ظاظا ومجد الدين غزال بألعاب القوى “الوثب العالي” والفارس أحمد حمشو والرباع معن أسعد في وزن +109 كغ بينما يشارك اللاعبان السباح أيمن كلزية في سباق 200 م فراشة ومحمد ماسو في الترياتلون بناء على اختيارهما من الاتحادين الدوليين للعبتين.

وتعد هذه المشاركة الـ 15 لسورية في تاريخ مشاركاتها بالأولمبياد، وتطمح للوصول لمنصات التتويج وتكرار إنجاز غادة شعاع عام 1996 حين حصدت الميدالية الذهبية.